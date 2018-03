Insolite : Malheureux et chanceux

Bill Pendergast a cru tout perdre lors de l’incendie de sa maison il y a deux ans dans la province d’Alberta au Canada. Il avait mis toutes ses économies dans les travaux de reconstruction, mais le quinquagénaire a eu un petit coup de pouce qui lui a permis de gagner un million de dollars.

Alors qu’il part rendre visite à son père malade, Bill Pendergast achète un ticket de tombola qu’il oublie par la suite. Ce n’est que le lendemain matin lorsqu’il a été réveillé par sa tante, euphorique au téléphone, qu’il pense à le regarder. « Bill, as-tu acheté un ticket de loterie ? Quelqu’un a gagné un million de dollars » lui demande-t-elle. Ni une ni deux, Bill compare ses numéros aux numéros gagnants et n’en croit pas ses yeux.

«J’ai appelé ma femme Carrie qui se trouvait à Fort McMurray et elle a réservé un vol immédiatement», a déclaré Bill Pendergast. «C’était comme dans un rêve.» Aujourd’hui Bill n’a plus besoin de s’inquiéter pour l’argent des travaux de sa maison et va pouvoir s’offrir la voiture dont il a toujours rêvé. «J’ai toujours voulu une Mustang, et j’en aurai finalement une, j’en suis sûr à 100%», explique-t-il à CNN.