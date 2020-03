Insolite : Mâchoire fracturée

Le batteur des Texas Rangers Willie Calhoun a eu la mâchoire fracturée après avoir reçu de plein fouet un lancer chronométré à plus de 152 km/h, dimanche lors d’un match de présaison de la Ligue majeure de baseball (MLB).

Le joueur américain de 25 ans s’apprêtait à renvoyer la balle lors de la première manche de ce match disputé contre les Los Angeles Dodgers dans la banlieue de Phoenix, lorsque celle-ci, lancée par le Mexicain Julio Urias, l’a atteint sous la joue droite.

Tombé au sol instantanément, sur le dos, il s’est immédiatement tenu la mâchoire et est resté à terre pendant environ 10 minutes, avant d’être conduit à l’hôpital St. Joseph de Phoenix, où une fracture a été constatée.

“Je me sentais tellement mal pour lui parce qu’il ne pouvait rien dire et on voyait qu’il souffrait”, a déclaré le coéquipier de Calhoun, Joey Gallo, cité sur le site Internet de la Ligue.