Insolite : Lutter contre l’addiction aux cryptomonnaies

Une clinique écossaise, spécialisée dans la lutte contre les addictions, a annoncé vouloir s’attaquer à la dépendance aux cryptomonnaies, les monnaies virtuelles dont la plus célèbre est le bitcoin.

Les patients qui ne peuvent s’empêcher d’effectuer des transactions quotidiennes sur des monnaies virtuelles seront intégrés au programme intensif de lutte contre la dépendance aux jeux, a indiqué Castle Craig, l’un des principaux centres anti-addiction du Royaume-Uni, dans un communiqué publié lundi.

“Le marché des cryptomonnaies, fluctuant et à haut risque, séduit le joueur à problème”, a expliqué Chris Burn, thérapeute à l’hôpital.

Les monnaies virtuelles ont une valeur hautement spéculative qui n’est basée sur aucun actif réel, ce qui fait qu’elles peuvent varier très fortement au jour le jour.

Alors que certains acteurs y voient un moyen de s’enrichir rapidement, d’autres alertent sur les risques qu’ils comparent à ceux d’un casino.

La forte volatilité “crée de l’excitation et une fuite en dehors de la réalité”, a poursuivi M. Burn, citant l’exemple du bitcoin dont la valeur est passée d’environ 1.000 dollars à presque 20.000 dollars durant l’année 2017, avant de retomber autour des 7.100 dollars à l’heure actuelle.

Cela peut être “excitant mais aussi addictif et, comme la dépendance aux jeux, peut être financièrement désastreuse”, a mis en avant le communiqué de l’institut qui indique avoir reçu plusieurs requêtes lui demandant d’intégrer les monnaies virtuelles dans son offre de soins.

Castle Craig traite depuis 30 ans les problèmes de dépendance à l’alcool, aux drogues et aux jeux.