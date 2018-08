Insolite : Les félicitations de Phelps

"Un énorme bravo à #clarkkent pour avoir fait exploser le record du meeting! Continue ainsi mon gars! #rêvegrand", a lancé Michael Phelps sur son compte Twitter à Clark Kent Apuada, qui vient de battre son record d'un meeting californien, sur 100 m papillon, dans la catégorie des dix ans et moins.

L'ancien record du multiple champion olympique et du monde américain, plus grand nageur de l'histoire, avait tenu pendant 23 ans.

Clark Kent Apuada, déjà surnommé "Superman", a remporté son 100 m papillon en 1 min 09 sec 38, soit plus d'une seconde plus vite que le chrono du jeune Phelps lors du même meeting californien en 1995.

"Battre le record de Michael Phelps est incroyable, parce que Michael Phelps est l'une des plus grandes icônes de la natation mondiale", a réagi Apuada sur une chaîne de télévision locale.