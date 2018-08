Insolite : Lentilles de contact

Les porteurs de lentilles de contact en frissonnent. Comment une femme a pu se retrouver avec une lentille coincée sous sa paupière pendant 28 ans ?

C'est la mésaventure qui est arrivée à une Britannique de 42 ans qui a découvert ça lors d'un rendez-vous chez l'ophtalmologiste, comme le rapporte un article publié dans BMJ Case Reports.

Ayant une inflammation de la paupière supérieure, cette citoyenne britannique se rend chez son médecin spécialiste qui diagnostique, après auscultation et scanner, un kyste "bien défini" à l'intérieur de la paupière. Après opération, les chirurgiens ont la surprise de trouver une lentille de contact.

En analysant cette lentille, une en plastique rigide, la patiente affirme qu'elle n'en a pas porté de telle depuis plus de 20 ans ! Au début, la femme n'avait aucune idée de la façon dont la lentille s'était enfoncée dans les profondeurs de sa paupière. Mais sa mère s'est souvenue d'un événement apparemment sans importance de l'enfance de sa fille : quand elle avait 14 ans, elle avait été touchée à l'œil gauche par un volant de badminton. A ce moment-là, elle avait supposé que sa lentille de contact était tombée et qu'elle avait disparu. "On peut en déduire que la lentille a migré dans la paupière et y a résidé... pendant 28 ans", ont écrit les médecins dans leur rapport. Mais aucune réponse, en revanche, à la question : pourquoi la femme n'a rien senti pendant 28 ans ?

L'année dernière, des médecins britanniques avaient trouvé 27 lentilles de contact souples dans les yeux d'une femme. Un autre cas, aux Etats-Unis, faisait état d'une femme qui portait, elle, 10 lentilles sous sa paupière.