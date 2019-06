Insolite : Le tatouage du patron de Twitter

Le fondateur de Twitter, Jack Dorsey, s'est fait tatouer le logo de sa radio préférée, la française Fip, et a montré à ses 4 millions d'abonnés le symbole de l'antenne musicale imprimé en couleur sur son poignet.

"Nouveau tatouage @fipradio", a écrit l'Américain âgé de 42 ans, message relayé par l'antenne musicale éclectique de Radio France créée en 1971.

L'histoire d'amour 2.0 entre Jack Dorsey et Fip n'est pas nouvelle.

"La meilleure radio au monde: @fipradio. Programmation toujours à la pointe", avait vanté M. Dorsey en septembre 2017, relayant sur Twitter le lien vers "La radio musicale la plus éclectique au monde".

"Wow merci @jack @Twitter #fier", avait répondu à cet éloge la radio française, en anglais dans le texte.

Cet hommage rendu à Fip intervient dans un contexte social compliqué pour Radio France. Sibyle Veil, présidente du groupe, vient d'annoncer un plan de transformation qui prévoit de supprimer sur trois ans autour de 300 postes sur 4.600 salariés, déclenchant aussitôt de vives protestations dans les rangs des syndicats.

Avec cette promotion pour le petit poucet de la "maison ronde" - disponible sur dix fréquences dans toute la France - l'Américain Jack Dorsey rappelle aussi que la radio n'a plus de frontières, à l'ère du podcast et de l'écoute en ligne.