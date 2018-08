Insolite : Le sexagénaire fraudeur

Un homme âgé de 68 ans a gardé pendant cinq mois le corps de son frère aîné pour pouvoir continuer à percevoir sa pension de retraite, rapporte jeudi la presse locale.

L'homme a été dénoncé par un voisin ayant constaté la disparition du frère de ce dernier. Les deux frères partageaient un appartement familial, affirme la presse.

Interrogé par la police, le prévenu a indiqué ne rien savoir de son frère depuis des mois. Toutefois, l'odeur du cadavre qui émanait de l'intérieur de l'appartement a attiré l'attention de la police qui a ordonné la perquisition du domicile et fini par retrouver le corps couvert de draps.

Le mis en cause a déclaré que son frère est décédé en mars dernier de manière accidentelle et comme il n'avait pas de ressources, sa pension était la seule source de revenus.

Ce dernier est accusé d'homicide en attendant les résultats de l'autopsie et de l'enquête, ainsi que de fraude à la sécurité sociale.