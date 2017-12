Insolite : Le policier braqueur

La police thaïlandaise a annoncé, lundi, l’arrestation d’un policier qui a commis un braquage à main armée d’une bijouterie dans la ville de Pattani (sud du pays).

Les images d’une caméra de surveillance de la bijouterie ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. La vidéo montre le braqueur, encagoulé et portant une combinaison similaire à celles portées par les enquêteurs sur les scènes de crime, entrer dans la bijouterie et brandir une arme à feu contre une employée de la bijouterie qui lui remet aussitôt une quantité de bracelets et bijoux.

Le suspect quitte les lieux dans un remarquable sang froid. Il était loin de se douter qu’il sera capté par une autre caméra de surveillance dans la rue au moment où il quittait les lieux en enfourchant une moto dont l’immatriculation a été identifiée sur la bande vidéo. Le policier, âgé de 36 ans, a été appréhendé le lendemain alors qu’il regagnait son poste de travail dans un commissariat de la ville. Confronté aux preuves irréfutables, le prévenu a reconnu avoir commis le braquage en raison de sa situation financière et ses nombreuses dettes.