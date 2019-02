Insolite : Le plus grand rassemblement de schtroumpfs

Le record mondial du plus grand rassemblement de schtroumpfs a été battu récemment dans une petite commune du sud de l'Allemagne, trois ans après un premier échec, a constaté un journaliste de l'AFP.

Ils étaient 2.762 participants à être peints en bleu et vêtus de chapeaux blancs ou rouges dans la ville de Lauchringen, à la frontière germano-suisse, a annoncé sur Facebook l'Association "Dä Traditionsverein", à l'origine de ce record insolite.

Ce record était jusqu'ici détenu par des étudiants gallois, qui l'avaient établi à 2.510 participants en 2009 à Swansea, selon le site du Guiness World Records.

Les règles étaient strictes et précisées sur le site de l'association: pour pouvoir être comptabilisé comme participant, il fallait que toutes les parcelles de peau visibles soient peintes en bleu et que le reste soit recouvert d'un déguisement de schtroumpf classique, de grand schtroumpf ou encore de schtroumpfette.

"Dä Traditionsverein", groupe constitué d'amis d'enfance de Lauchringen, avait déjà tenté une première fois de battre le record du monde en février 2016 dans une ville voisine mais avait échoué avec seulement 2.149 participants.

Cette fois-ci, l'association a préféré la ville natale de ses membres et a bénéficié du "total soutien" du maire de Lauchringen, souligne-t-elle sur son site Internet.