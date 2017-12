Insolite : Le parcours d’une rockstar

Une rockstar thaïlandaise qui a entrepris de parcourir le pays pour une cause caritative a réussi à collecter près de 22 millions de dollars de dons depuis son premier footing entamé il y'a 39 jours.

Artiwara Kongmalai, alias Toon, chanteur du groupe Rock Bodyslam et auteur de plusieurs tubes populaires en Thaïlande, a entrepris début novembre un "marathon de solidarité" pour collecter des fonds destinés à équiper 11 hôpitaux publics, des structures où se font soigner les gens de modeste condition.

Au lancement de son initiative, le chanteur de 38 ans avait annoncé son ambition très optimiste de pouvoir collecter une somme de 100.000 bahts (environ 3 millions de dollars).

La rockstar a dépassé cet objectif dès la première semaine, suscitant un vif intérêt de la presse thaïlandaise qui commence à suivre de près sa course le long du territoire du pays à travers les patelins et les grandes villes.

Après 25 jours, Toon arrive à la somme de 410 millions de bahts, la presse parle alors d’un héros national. Il est alors à la Une de toute la presse thaïlandaise le montrant avec des gens qui vont à sa rencontre pour lui accrocher au cou des colliers de billets de banque.

Les titres focalisent sur la performance exceptionnelle du chanteur et le public est de plus en plus nombreux sur le passage du sprinter. "Toon Bodyslam, 700 millions de bahts dans la cagnotte", titre glorieusement la presse thaïlandaise au 39ème jour de cette course. A son passage à Bangkok, des milliers de personnes sont allées l’accueillir le long de son parcours et applaudir son action. Il a même été reçu par le chef du gouvernement, le général Prayut Chan-o-cha qui l’a décoré de la plus haute distinction de l’Etat.

Contre l’avis de son médecin, Toon Bodyslam continue sa chevauchée pour les 19 prochains jours malgré sa grippe. La presse thaïlandaise va bon train dans sa spéculation sur les nouveaux records de dons que le chanteur ne manquera pas d’aligner le long de son épique course.