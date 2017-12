Insolite : Le ministère du bonheur

Le Nigeria est depuis longtemps en tête des pays les plus optimistes au monde, et ce malgré les violences qui ravagent le pays, la pauvreté omniprésente et la récession économique. Désormais, il y existe même un ministère dédié au bonheur.

C'est l'idée du gouverneur de l'Etat d'Imo (sud-est), Rochas Okorocha, connu pour prendre des décisions farfelues qui font rire tout le pays, sauf ses contribuables.

Il y a quelques mois, il a décidé d'ériger d'imposantes statues de ses leaders africains favoris pour plus d'un million d'euros pièce (la Libériane Ellen Johnson-Sirleaf, le Sud-Africain Jacob Zuma,...), soulevant les foudres d'une grande partie de la population.

En 2015, l'Etat d'Imo s'est fait connaître également pour avoir érigé dans sa capitale un des plus hauts sapins de Noël du monde pour un coût d'au moins 600 millions de nairas (1,5 million d'euros), tout illuminé dans un pays où, pour beaucoup, avoir l'électricité reste un rêve inatteignable.

Indifférent aux critiques, M. Okorocha a décidé lundi de créer un ministère local dédié au bien-être et d'y nommer Ogechi Ololo, ancienne conseillère pour les violences conjugales, également en charge... des décorations de Noël.

Le porte-parole de l'Etat d'Imo, contacté par l'AFP, n'a pas pu donner plus de détails sur les responsabilités qui incombent à ce nouveau porte-feuille.

Mais Sam Onwuemeodo a affirmé qu'il "n'y avait rien de surprenant à cette nomination. Le gouverneur est un homme d'idées, il aime apporter de nouvelles choses."

Le gouverneur d'Imo est un proche du président Muhammadu Buhari, ancien militaire dont la réputation serait plutôt austère et loin d'avoir des idées extravagantes.

Selon M. Onwuemeodo, l'idée devrait d'ailleurs être reprise dans les autres Etats du Nigeria. "Le gouverneur veut que ses citoyens soient heureux", a expliqué son représentant.