Insolite : Hold-up inédit

Etablissement le plus septentrional au monde, la banque de Longyearbyen, sur l'archipel arctique du Svalbard, a fait l'objet vendredi d'un vol à main armée, dont l'auteur a été rapidement arrêté, ont indiqué les autorités locales.

De mémoire humaine, c'est le premier braquage de banque jamais réalisé sur ce territoire norvégien situé à un gros millier de kilomètres du pôle Nord mais aussi, sans doute, l'un des hold-up les plus voués à l'échec.

"Il y a eu un vol à main armée aux alentours de 10H40 (09H40 GMT)", a déclaré à l'AFP Terje Carlsen, un porte-parole du gouverneur local.

"Un homme équipé d'une arme à feu s'est emparé d'une somme d'argent. Il a été arrêté assez rapidement", a-t-il ajouté.

Les autorités refusent à ce stade d'en dire plus sur l'identité du suspect, le montant dérobé ou encore l'arme utilisée.

Les chances de succès du Butch Cassidy de l'Arctique étaient assez minimes: à Longyearbyen, chef-lieu de l'archipel comptant quelque 2.000 habitants, tout le monde se connaît et, surtout, l'aéroport est quasiment la seule porte de sortie.

L'épisode n'a donc pas manqué d'alimenter les moqueries sur les réseaux sociaux.

"Le braquage de banque le plus irréfléchi de l'histoire de la Norvège?", faisait mine de s'interroger un usager de Twitter. "Il a probablement oublié de penser à son plan de fuite", ironisait un autre.