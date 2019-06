Insolite : Fan de l’univers Marvel

“Avengers: Endgame”, dernier volet de la saga des Avengers, peine à battre le record d’”Avatar” au box-office mondial mais on ne peut en faire le reproche à Agustin Alanis: ce fan de l’univers Marvel est déjà allé le voir 110 fois au cinéma.

“Je travaille dix heures, je regarde +Endgame+ deux fois chaque jour de semaine, au moins six heures”, a affirmé Agustin Alanis en réponse à une question posée sur Twitter, où il publie un selfie avec son ticket et un employé du cinéma à chaque nouvelle séance.

Lundi soir, le jeune homme, qui vit en Floride, a mis en ligne sa 110e photo, sans préciser s’il comptait repousser encore les limites de la performance.

Avec 110 séances, il s’agit d’ores et déjà d’un record mondial qui n’a toutefois pas encore été officiellement homologué par le Livre Guinness des records.

Le précédent record - homologué celui-là - était de 103 visionnages, établi en février 2019 par un autre fan de super-héros avec “Avengers: Infinity War”, le précédent opus de la saga.

Dimanche, Agustin Alanis avait d’ailleurs dédié sa 103e séance au tenant du titre.

“Avengers: Endgame” a fait un démarrage en trombe lors de sa sortie fin avril, pulvérisant tous les records dans le monde pour engranger plus de 1,2 milliard de dollars à l’issue de son premier week-end dans les salles.

Début mai, le 22e film de l’univers cinématographique Marvel avait aisément détrôné “Titanic” à la deuxième place et il n’était plus lundi qu’à 58 millions du record historique d’”Avatar” (2,788 milliards de dollars de recettes).

Mais les Avengers ont nettement perdu de leur élan et les experts commencent maintenant à se demander si le film parviendra à se hisser à la première place du podium, avec notamment la concurrence de nouvelles grosses productions pour la saison d’été.

Il aura fallu attendre 80 jours après sa sortie pour qu’”Avatar” engrange moins d’un million par jour aux Etats-Unis, alors que “Avengers: Endgame” est tombé en-dessous de ce seuil symbolique en seulement 39 jours, relèvent les spécialistes.