Insolite : Face à un crocodile

Un couple australien a vécu un calvaire le jour de Noël lorsqu'il s’est fait surprendre par un crocodile dans une rue de Melbourne (sud de l'Australie).

Tout a commencé quand le jeune couple se baladait tranquillement dans une rue de la Ville-jardin sans avoir le moindre souci d’être la cible d’un reptile du genre crocodile. Mais ce que personne n’imaginait est arrivé. Le couple s’est fait aussitôt surprendre par un crocodile long d’un mètre qui l’affûtait devant un magasin.

Arrivée sur place, la police du district était sceptique et pensait qu'il s’agit d’un gros lézard, mais c’était bel et bien un crocodile qui circulait en toute liberté dans la banlieue est de Melbourne.

Les limiers de la police ont, par la suite, fait appel à un chasseur de reptiles, pour capturer et garder le crocodile jusqu'à ce que le ministère chargé de l'Environnement, des Terres, de l'Eau et de l'Aménagement le récupère.

In illico, le chasseur de reptiles a attrapé la créature par la queue et l’a mise dans une boîte.