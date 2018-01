Insolite : Etrange poussée de croissance

Un astronaute japonais, arrivé mi-décembre dans la Station spatiale internationale (ISS), s'est inquiété d'une anormale poussée de croissance, craignant de ne pouvoir entrer dans le vaisseau Soyouz pour revenir sur Terre, avant de se rendre compte mercredi de son erreur.

"On a mesuré notre taille, et ouah, j'ai grandi de 9 cm!", avait tweeté lundi Norishige Kanai. "J'ai poussé comme une plante en seulement trois semaines", s'était-il amusé, ajoutant qu'il n'avait pas connu pareil bouleversement depuis le lycée.

"Je crains de ne pouvoir entrer dans le siège de Soyouz au moment du retour", avait-il ajouté, suscitant des dizaines de milliers de réactions sur les réseaux sociaux.

"Quelqu'un peut-il m'emmener dans l'espace? Je veux grandir", se lamentait @KakeruTokyo. Dans la même veine, ce message de @junnu_pana6mana: "M. Kanai, je vous envie. Je me demande si j'aurais eu une vie différente si je mesurais 10 cm de plus".

Du haut de ses 1,80 m, Norishige Kanai est déjà beaucoup plus grand que l'homme japonais moyen, qui mesure 1,71 m selon les dernières statistiques officielles.

Phénomène bien connu de longs séjours dans l'espace, le corps s'allonge en l'absence de gravité, mais retrouve rapidement sa taille initiale en revenant sur la Terre. Toutefois M. Kanai avait un peu surestimé ses nouvelles mensurations. Après vérification suite aux doutes émis par un collègue russe, il s'est rendu compte qu'il n'avait en fait grandi que de deux centimètres et s'est empressé de s'excuser pour ces "fake news" (fausses informations), selon ses termes.

"Je suis soulagé, je pourrai entrer dans le vaisseau Soyouz", a-t-il conclu.