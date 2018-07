Insolite : Etoiles filantes

Une start-up japonaise s’apprête à lancer des météores au-dessus de la ville de Hiroshima au printemps 2020, dans l’espoir de séduire, à la longue, des clients du monde entier avec ce premier service “d’étoiles filantes à la demande”. Basée à Tokyo, la société ALE apporte les dernières touches au développement de deux micro-satellites qui, une fois placés en orbite, pourront propulser des petites balles. Ces projectiles se désintègreront une fois dans la couche atmosphérique et dégageront une forte luminosité au contact des molécules de l’air. Les satellites, qui pourront être utilisés séparément ou à la fois, seront lancés l’an prochain, l’un par une fusée de l’Agence nippone d’exploration spatiale (Jaxa) et l’autre par une fusée du secteur privé. A bord de chaque engin, 400 balles à la composition chimique qui demeure secrète et dont la couleur variera en fonction des ingrédients employés. De quoi illuminer 20 à 30 événements, selon la compagnie.

C’est Hiroshima (ouest du Japon) qui bénéficiera en premier de ce feu d’artifice céleste, sa météo agréable, sa géographie et ses atouts culturels le permettant. Cependant, les ambitions d’ALE et de sa présidente, l’astronome Lena Okajima, vont au-delà du Japon. ALE, qui travaille en collaboration avec des scientifiques et ingénieurs d’universités japonaises, les autorités et des entreprises, n’a pas souhaité révéler le prix de ce service mais estime à quelque 20 millions de dollars le coût du développement, du lancement et du fonctionnement des deux satellites.

A long terme, ALE étudie la possibilité d’utiliser les satellites qui se trouvent déjà dans l’espace et qui ne sont plus opérationnels pour créer des étoiles filantes “géantes” en les précipitant dans l’atmosphère.