Insolite : Elle abandonne son bébé pour aller boire un café

Une jeune mère a abandonné son bébé sur le siège arrière de sa voiture, en plein cagnard, pour aller déjeuner et boire un café avec ses amies. La scène choquante s'est produite cette semaine à San Andres Cholula au Mexique, a rapporté jeudi la presse locale.

Alors que la mère avait laissé son bébé dans la voiture, les passants ont remarqué la présence de la fillette dans le véhicule apparemment en détresse avec des fenêtres fermées et la chaleur grimpant sans cesse.

Les passants sont alors partis à la recherche de la mère. En attendant, un homme a placé un pare-soleil entre deux voitures afin de faire de l’ombre et protéger la fillette des rayons de soleil, souligne la même source.

Une fois retrouvée, la mère s’est fait insulter par les témoins offusqués de voir la fillette dans un tel état. Celle-ci, très embarrassée par la situation, s’est excusée auprès des passants.

Une vidéo filmée sur le parking d’un centre commercial par un passant et partagée sur les réseaux sociaux a fait le tour de la Toile en provoquant la colère des Mexicains sur le comportement irresponsable de la jeune femme.