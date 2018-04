Insolite : Disparition simulée

Wang Yimei, étudiante chinoise de 20 ans dans une école d’art en Californie, a simulé sa disparition afin d’obtenir une rançon de la part de ses parents, rapporte le Pasadena Star News, relayé par Le Figaro ce week-end.

Mercredi dernier, l’élève de l’Art Center College of Design de Pasadena dans la banlieue de Los Angeles, envoie à ses parents résidant en Chine, une photo d’elle ligotée et bâillonnée, avec une demande de rançon de 85.000 dollars, soit 69 000 euros, rapporte ladepeche.fr

Les parents obtempèrent et signalent immédiatement la disparition de leur fille à la police locale, qui se lance à sa recherche. En moins de 24 heures, l’étudiante est retrouvée saine et sauve dans un motel de la ville. Cependant, la supercherie est rapidement découverte, la jeune femme de 20 ans est arrêtée pour soupçon d’extorsion. Après avoir été interrogée, la jeune fille a reconnu avoir voulu arnaquer ses parents. D’abord placée en garde à vue, l’étudiante a ensuite été libérée contre le versement d’une caution de 30.000 dollars.