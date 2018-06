Insolite : Des roupies grignotées par des rats

Des rats qui se sont introduits dans un distributeur de billets de banque dans l’Etat de l’Assam, dans le nord-est de l’Inde, ont grignoté des billets d’une valeur totale de 1,2 million de roupies (18.000 dollars), a annoncé jeudi la police.

Ce casse inhabituel a été découvert après que des usagers se furent plaints que le distributeur était hors service et qu’il ne délivrait plus de billets, a indiqué à l’AFP la police du district de Tinkusia.

Les employés de la banque “sont venus contrôler le distributeur de billets la semaine dernière et ont découvert un rat mort et des billets de banque déchiquetés lorsqu’ils l’ont ouvert”, a déclaré le commissaire de police Mugdhajyoti Dev Mahanta.

La police a procédé à des vérifications et n’a pas trouvé d’indices suggérant “un délit ou un complot”. “Il semble que des rats se soient introduits dans l’appareil par une petite ouverture où passent des cables”, a-t-il dit.

Les rats ont grignoté une somme d’un montant total de 1,2 million de roupies (18.000 dollars), ont rapporté des médias. Des images montraient un distributeur rempli de billets de 500 et 2.000 roupies déchiquetées.