Insolite : Des drones pour sanctionner les conducteurs imprudents

Des amendes vont tomber du ciel: l'Espagne a commencé jeudi à utiliser des drones pour sanctionner les infractions au Code de la route.

Trois drones équipés d'une caméra haute résolution survoleront les routes pour détecter les comportements dangereux, d'abord aux Iles Canaries avant d'être déployés dans le reste du pays, a expliqué à l'AFP un porte-parole de la Direction générale de la circulation (DGT).

Les autorités prévoient d'en commander 20 supplémentaires.

L'Espagne utilisait déjà 11 drones pour surveiller la circulation, mais c'est la première fois que ces machines sont utilisées pour infliger des contraventions.

Les drones, déjà utilisés à des fins de sécurité routière dans plusieurs villes chinoises notamment, commencent juste à l'être en Europe, avec des expérimentations en France et au Royaume-Uni.

Un agent est chargé du pilotage et un autre du visionnage des images, a précisé à l'AFP une deuxième porte-parole de la DGT.

Les drones permettront de détecter des infractions comme les dépassements dangereux, le non-respect d'un stop, l'usage du téléphone mobile au volant ou le non-port de la ceinture de sécurité, mais pas encore les excès de vitesse, a-t-elle précisé.

La DGT prévoit que 47 millions de vacanciers emprunteront en août les routes espagnoles, où 1.180 personnes ont trouvé la mort en 2018.

L'Espagne, deuxième destination touristique mondiale, voit en outre passer sur son territoire des millions d'automobilistes qui résident en Europe et vont passer leurs vacances au Maghreb.