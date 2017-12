Insolite : Député sanctionné

Carton rouge au Parlement français: un député de la gauche radicale a été sanctionné jeudi pour avoir revêtu en pleine séance le maillot d'un petit club de football en soutien à une proposition de loi pour taxer les gros transferts.

François Ruffin s'est vu infliger une amende de 1.378 euros, soit le quart de son indemnité parlementaire, par le président de l'Assemblée nationale pour avoir exhibé à deux reprises le maillot vert de l'Olympique Eaucourt, un petit club du nord de la France.

L'élu du parti de La France insoumise est d'abord monté en fin de matinée à la tribune vêtu du maillot pour défendre une proposition de loi visant à taxer les gros transferts pour financer le sport amateur.

Voulant prendre le contrepied de la ministre des Sports Laura Flessel, "qui n'a parlé de sport qu'en terme de compétitivité, comme un trader", il a évoqué la vie des bénévoles "qui lavent, plient et rangent les maillots pour pas un rond", en vantant "le don de soi dans une société où tout se marchande".

Mécontent, le président de la séance a aussitôt fustigé ces "extravagances vestimentaires" et rappelé "le respect dû à nos débats qui implique une tenue correcte qui soit digne des lieux", avant de suspendre la séance pour la pause déjeuner. Mais à la reprise des débats, François Ruffin est revenu avec son maillot vert, provoquant la suspension immédiate de la séance. Au terme d'une vingtaine de minutes, pendant lesquelles quelques quolibets ont fusé ("On ne peut pas avoir des huissiers en cravate et des charlots en maillot", a notamment lancé un député), le président de l'Assemblée François de Rugy est intervenu pour infliger cette sanction au député, estimant que son comportement "relève d'une provocation".

M. Ruffin a répondu être "très fier de faire entrer dans l'Hémicycle le visage de tous les gens des petits clubs", avant d'enfiler un pull dans un geste d'"apaisement".

Les députés de La France insoumise, parti de Jean-Luc Mélenchon, ont bousculé les us et coutumes ces derniers mois en se présentant régulièrement sans cravate au Parlement, justifiant ce choix par un rejet des "codes vestimentaires qui nous sont imposés".