Insolite : Dépité par une séparation

Dépité par le départ de sa compagne thaïlandaise, un touriste allemand a déversé sa bile sur les arbres et plantes d’un parc au centre-ville d’une petite cité balnéaire au sud de la Thaïlande, provoquant une vaste indignation sur les réseaux sociaux.

Outré par les dommages subis par les arbres et les plantes d’un parc de sa petite ville, le maire de Krabi a posté une vidéo sur les réseaux sociaux montrant les dégâts et promettant une récompense à celui qui permettra d’identifier le coupable.

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux avec des commentaires d’indignation et de colère, les jardins étant presque sacrés en Thaïlande et abritent souvent de petits autels de prière. Dans la foulée, l’effet de la récompense de 30.000 bahts (environ 1000 dollars) finit par payer et des témoignages concordants ont permis d’identifier le coupable, un touriste allemand, Bernd R., âgé d’une cinquantaine d’années.

Une fois interpellé par la police, le quinquagénaire a avoué qu’après que sa petite amie thaïlandaise lui a annoncé sa volonté de le quitter, il s’en est pris dans un accès de rage aux arbres et aux plantes du parc.

Le touriste a été mis à l’arrêt et sera jugé pour dégradation de biens publics.

Tout récemment, deux touristes américains ont été arrêtés pour comportement offensant dans un temple bouddhiste à Bangkok. Les deux touristes ont posté sur Instagram des photos les montrant dénudés devant un célèbre temple de la capitale. Après un retentissant scandale sur les réseaux sociaux, ils ont été arrêtés à leur départ à l’aéroport de Bangkok.

Les deux touristes qui encouraient une lourde peine de prison, au vu des lois thaïlandaises, s’en sont sortis finalement avec une amende et l’interdiction du territoire thaïlandais.