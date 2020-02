Insolite : Condamnés pour avoir cueilli trop de champignons

Deux personnes originaires de Roumanie ont été condamnées mardi par le tribunal correctionnel de Vesoul à 500 euros d’amende avec sursis chacune pour une infraction originale: elles ont cueilli illégalement 266 kg de champignons dans une forêt de Haute-Saône.

Le parquet a indiqué qu’il ferait appel de cette décision.

En Haute-Saône, le code forestier autorise la cueillette de 5 kg de champignons par personne, mais au-delà de 10 kg, cette récolte trop abondante devient un délit.

Les prévenus, âgés de 22 et 60 ans, n’étaient pas présents à leur procès. Ils ont été reconnus coupables d’avoir dirigé la cueillette de 266 kg de cèpes en octobre dans la forêt de Corbenay (Haute-Saône), avec la participation d’une quarantaine de cueilleurs roumains, payés environ 3 euros le kg.

“Des quantités astronomiques ont été prélevées”, a souligné le ministère public, représenté par Stéphane Clément. Celui-ci avait requis trois mois d’emprisonnement avec sursis pour l’un et l’autre.

Les deux prévenus jugés mardi avaient été interpellés en octobre par la gendarmerie, à l’instar d’une douzaine d’autres personnes, et un total de 400 kg de champignons cueillis illégalement avaient été saisis en une semaine.

Les champignons saisis ont été donnés à des associations caritatives.

Parmi ces autres cueilleurs, six devront payer 300 euros d’amende dans le cadre d’une ordonnance pénale.

Par ailleurs, une information judiciaire pour “traite d’êtres humains” est toujours en cours pour confondre les responsables de ce réseau qui “exploite la misère de tous ces gens”, a indiqué à l’AFP le procureur de la République de Vesoul Emmanuel Dupic.