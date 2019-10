Insolite : Chris le mouton est mort

Un mouton australien, Chris, entré dans le livre Guinness des records pour avoir perdu la toison la plus lourde jamais tondue, est mort, a annoncé une association.

Ce mérinos australien avait fait la Une des journaux en 2015 après avoir été découvert esseulé aux alentours de Canberra. Sa toison était si épaisse que sa vie était en danger.

Un champion australien de la tonte avait été recruté pour l'alléger de ses 41,1 kilogrammes de laine, un record.

La toison a été offerte au Musée national de Canberra et Chris est parti vivre dans une ferme d'agrément de l'État voisin de Nouvelle-Galles du Sud.

Little Oak Sanctuary, une association qui s'occupe de dizaines d'anciens animaux d'élevages, a annoncé mardi sur les réseaux sociaux la disparition de Chris.

"Nous avons le coeur brisé par la perte de cette âme douce, sage et amicale", a-t-elle écrit sur Facebook.

La co-fondatrice de cette association, Kate Luke, a déclaré au journal le Canberra Times que Chris était mort mardi de causes naturelles.

"Il a été très heureux et était en bonne santé encore récemment", a-t-elle ajouté.

Selon Kate Luke, Chris, très sympathique, était l'animal préféré des visiteurs.

Il avait une dizaine d'années, les moutons ayant une espérance de vie moyenne de 10 à 12 ans.