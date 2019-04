Insolite : Chien «dealer»

Un chien de compagnie a infligé une grosse frayeur à son maître à Lampang (nord de la Thaïlande) en rapportant de sa balade habituelle un ballot contenant près de 4.000 doses de drogue de synthèse, méthamphétamine.

Avisés d’une importante quantité de pilules suspectes éparpillées dans le patio et à l’entrée d’une maison du district de Mae Tha à Lampang, les policiers ont constaté qu’il s’agit de doses de méthamphétamine prêtes à la vente, indique-t-on mardi de source policière.

Fort heureusement pour le propriétaire de la maison, les policiers ont vite découvert que l’auteur de cet étalage insolite n’est autre que le chien de la maison qui s’est amusé à croquer sur le ballot de drogue en le prenant pour un jouet.

Le propriétaire du chien, Namthip Wongsa-art, 37 ans, a déclaré que son chien "Toon" avait l’habitude de faire une balade le matin aux alentours de la maison et qu'il a la manie de rapporter à la maison divers objets qu'il trouve intéressants. Il a assuré n'avoir aucune idée de la provenance de la drogue.

Les policiers ont conclu que le chien est probablement tombé sur une cache de drogue lors d’une transaction entre trafiquants. C’est un procédé connu dans les milieux du trafic de drogue; les livreurs, méfiants et prudents, déposent la drogue dans une cache avant de signaler son emplacement au dealer après transaction, explique un officier de la police.

Le chien aurait intercepté la livraison créant une situation embarrassante pour son propriétaire et probablement un conflit entre des trafiquants, compte tenu de la valeur de la marchandise.

La Thaïlande est connue pour avoir des lois les plus sévères dans la répression du trafic de drogue. La drogue de synthèse, de la méthamphétamine appelée localement Yaba, est très répandue dans le pays et dans la région de l’Asie du Sud-Est.