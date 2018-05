Insolite : Chauffeur privé réinvente les affiches de Mai 68 pour se payer Uber

La guerre des VTC continue de faire rage, et le cinquantenaire de Mai 68 semble inspirer les Français. Dans Le Monde en date du 3 mai, une publicité a probablement attiré l'attention de nombreux lecteurs, dont le journaliste David Abiker.

On y retrouve un slogan bien connu du printemps de Mai 68, habilement détourné. "La chienlit, c'est lui" qui accompagnait il y a cinquante ans un portrait croqué du général De Gaulle a en effet été remplacé par un explicite "Le chienlit, c'est l'évasion fiscale", directement adressé aux concurrents étrangers d'un VTC français.

Par ce message, Chauffeur privé semble effectivement s'en prendre directement à Uber et autres Taxify, des entreprises basées à l'étranger, qui, à l'image des géants d'Internet que sont les GAFA, échappent à une grande partie des impôts qu'ils devraient payer dans l'Hexagone. Reste à savoir si les utilisateurs des différentes applications de VTC changeront leurs habitudes par patriotisme économique.