Insolite : Chatonne clandestine

Une chatonne est devenue un célèbre passager clandestin, en parcourant une distance de 450 km de la Norvège au Danemark, après avoir sauté sur le châssis d'un camion.

Le félin a été retrouvé par un mécanicien sur le châssis du véhicule qui a effectué une traversée en ferry entre Egersund dans le Rogaland, au sud-ouest de la Norvège et Bronderslev dans la région danoise de Jutland du Nord.

"C’est un long voyage pour un petit chaton", a déclaré au radiodiffuseur norvégien NRK, Gritt Mathiesen Hanghøj, une responsable du bien-être des animaux.

L’animal serait probablement monté sur le châssis du camion à la recherche de chaleur avant d’être emporté sur une longue distance inattendue.

Bien qu’une grande partie du voyage ait été une traversée en ferry, la téméraire migrante est restée sous le véhicule pendant un long voyage sur la route, a affirmé Hanghøj.

La remorque du véhicule a été livrée à l'atelier directement après son arrivée au Danemark. La chatonne, elle, est actuellement prise en charge après son improbable épreuve.

"Elle est déshydratée, léthargique et en état de choc, mais elle reçoit des fluides, de la nourriture et de l'amour. Elle a survécu à la nuit et a de bonnes chances de survivre", a assuré Mme Hanghøj.

"Je pense qu’elle a épuisé deux de ses neuf vies", a ironisé la responsable de la maison d’abri pour chats.

La recherche du propriétaire de la chatonne miraculée est en cours. Un article publié mercredi sur les réseaux sociaux a été partagé plus de 1.700 fois, mais une mise à jour publiée jeudi indique qu'aucun propriétaire n'a encore été retrouvé.