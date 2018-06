Insolite : Canular téléphonique

Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson s'est entretenu au téléphone avec un imposteur russe se faisant passer pour le Premier ministre arménien, discutant notamment de la relation entre Londres et Moscou, a reconnu jeudi son ministère.

"Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un canular et a mis fin à l'appel", a-t-il précisé.

"Nous avons vérifié et su immédiatement que c'était un canular téléphonique", a ajouté le ministère.

La conversation avec l'imposteur, qui est soupçonné d'être lié aux services de sécurité russes, a duré 18 minutes et se serait déroulée la semaine dernière, a précisé le quotidien britannique The Guardian. Un autre Russe a participé au montage de ce canular.

Identifiés comme étant Alexeï "Lexus" Stoliarov et Vladimir "Vovan" Kouznetsov, ils ont publié l'enregistrement de l'échange, dans lequel Boris Johnson assure celui qu'il pense être le nouveau Premier ministre arménien Nikol Pachinian du soutien du Royaume-Uni.

Le chef de la diplomatie aborde aussi les relations difficiles entre son pays et la Russie.

"Je crains que la Russie semble être incapable de résister à agir de manière néfaste, d'une façon ou d'une autre", dit-il.

"Nous ne voulons pas de Guerre froide mais nous voulons voir des améliorations dans le comportement de la Russie", ajoute-t-il.

Boris Johnson rit quand son interlocuteur, qui s'exprime en anglais avec un accent russe, dit espérer que le président russe Vladimir Poutine ne l'empoisonnera pas avec du Novitchock, l'agent innervant utilisé contre un ex-agent double russe et sa fille en mars en Angleterre.

Boris Johnson n'est pas la première personnalité à être victime des canulars de "Lexus" et "Vovan".

Il y a eu avant lui, ces dernières années, le président du Bélarus Alexandre Loukachenko, le président turc Recep Tayyip Erdogan et même la star britannique de la chanson Elton John.