Insolite : Brève cavale

Un prisonnier de 36 ans est parvenu à s’évader de la maison d’arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes-Francve), rapporte le quotidien Var-Matin.

Alors qu’il avait franchi tous les sas de contrôle et de sécurité, le détenu a finalement été rattrapé par un gardien sur le parking de l’établissement pénitentiaire.

Au cours d’un parloir avec sa compagne, l’homme est parvenu à traverser les portiques de sécurité, profitant du système qui laisse les portes s’ouvrir et se refermer pour faire entrer les visiteurs. La sécurité comportait manifestement des failles, ce jour-là.

Après avoir passé cinq sas, il s’est retrouvé dehors. Une fois à l’extérieur, un gardien n’a pas tardé à le rattraper pour lui demander sa pièce d’identité. Vérifications faites, le détenu a rapidement été réintégré dans sa cellule.

Pour cette brève cavale de quatre minutes, il écope d’une peine administrative de 30 jours en quartier disciplinaire et d’isolement carcéral.

Convoqué devant le tribunal correctionnel de Grasse, il s’est expliqué : « J’ai voulu récupérer ma carte de prisonnier, la porte s’est refermée, […] j’ai passé tous les sas de contrôle de la prison et j’ai suivi le mouvement ».

La procureure de la République a reconnu des « défaillances, notamment l’absence de comptage. Tous les voyants étant au vert, il en a délibérément profité », rapporte Var-Matin. Pour cette tentative d’évasion, le détenu est condamné à huit mois de prison avec maintien en détention.