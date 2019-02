Insolite : Bombe de terre

Une grenade à main allemande qui daterait de la Première Guerre mondiale a été découverte dans une cargaison de pommes de terre importées de France à destination d’une usine de production de chips de Hong Kong, a annoncé la police.

L’engin, retrouvé samedi à l’usine Calbee Snacks, a été neutralisé sans problèmes.

“La grenade était dans un état instable car elle avait été dégoupillée mais n’avait pas explosé”, a déclaré à la presse le commissaire Wilfred Wong Ho-hon.

La police a publié une vidéo montrant des démineurs en train de placer la grenade dans un égout avant de la faire exploser.

L’engin mesurait huit centimètres de large et pesait un kilogramme.

La police n’a pas précisé la provenance géographique exacte de la cargaison patates.

D’après des historiens, la grenade aurait été abandonnée dans une tranchée durant la Première Guerre mondiale devenue depuis un champ de pommes de terre et aurait été ramassée avec les tubercules.

“Si elle était couverte de boue, elle a sûrement été abandonnée par des soldats pendant la guerre”, a déclaré au South China Morning Post Dave Macri, spécialiste d’histoire militaire à l’Université de Hong Kong. “La tranchée a par la suite été rebouchée et est devenue un champ”.

Ce n’est pas la première fois que la police de l’ancienne colonie britannique a affaire avec des munitions anciennes mais il s’agit généralement de bombes américaines larguées sur le territoire tombé aux mains des Japonais durant la Seconde Guerre mondiale.

L’année dernière, trois bombes de la Seconde Guerre mondiale ont été retrouvées à Hong Kong, dont deux sur un chantier de construction d’un nouveau métro dans le quartier central de Wan Chai.

Il n’est pas rare que des promeneurs ou des ouvriers tombent sur des bombes ou des munitions non explosées à Hong Kong, théâtre de violents combats entre le Japon et les alliés entre l’invasion japonaise de décembre 1941 et la libération de la ville à l’été 1945.

Le territoire fut tapissé de bombes par les Etats-Unis en 1941 au début de la campagne Pacifique.





Près d’un Américain sur deux souffre de maladies cardiovasculaires

Près de la moitié des Américains souffrent de maladies cardiovasculaires, une augmentation conséquente par rapport aux années précédentes due principalement à de nouveaux critères de définition de l’hypertension artérielle, a annoncé jeudi l’Association américaine de cardiologie.

Selon une étude de l’American Heart Association (AHA) publiée dans la revue Circulation, quelque 121,5 millions d’adultes étaient touchés en 2016 aux Etats-Unis par “un type de maladie cardiovasculaire”.

Les maladies cardiovasculaires comprennent les maladies coronariennes, les insuffisances cardiaques, les accidents cérébraux et l’hypertension artérielle.

L’Association américaine de cardiologie et le Collège américain de cardiologie ont abaissé à 130/80 mmHg, au lieu de 140/90 mmHg précédemment, le taux à partir duquel est définie l’hypertension artérielle.

Si l’hypertension artérielle n’était pas prise en compte dans les nouvelles statistiques de l’AHA, seuls 9% des adultes américains (24,3 millions en 2016) seraient considérés comme souffrant de maladies cardiovasculaires.

“Etant l’un des facteurs de risque les plus communs et les plus dangereux pour les maladies coronariennes et les accidents cérébraux, cette proportion écrasante d’hypertension artérielle ne peut pas être écartée dans notre lutte contre les maladies cardiovasculaires”, a commenté Ivor Benjamin, président bénévole de l’AHA et directeur du centre cardiovasculaire du Collège de médecine du Wisconsin.

“Des études ont montré qu’éliminer l’hypertension artérielle pourrait avoir chez les femmes un impact plus important sur les morts liées à des maladies cardiovasculaires que n’importe quel autre facteur de risque; même chose chez les hommes à l’exception du tabac”.

Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde. Elles ont été en 2016 à l’origine de 17,6 millions de décès, contre 17,9 millions l’année précédente.

Une tendance à la baisse qui ne se vérifie pas aux Etats-Unis.

“Après des décennies de recul régulier aux Etats-Unis, le nombre de morts liées aux maladies cardiovasculaires augmente (840.678 décès en 2016 contre 836.546 en 2015)”, note l’étude de l’AHA.

L’association rappelle que la grande majorité des maladies cardiovasculaires (80%) peut être évitée en adoptant un mode de vie sain —manger sain, faire de l’exercice, ne pas fumer— et en contrôlant sa pression artérielle et ses taux de diabète et de cholestérol.