Insolite : Arrestation d’un torero

Un torero colombien a été arrêté à Lima après avoir blessé avec son épée un père de famille péruvien au cours d’une altercation, a annoncé la police locale.

Les faits se sont produits dimanche alors que le matador Gustavo Adolfo Zuniga - connu pour avoir participé à plusieurs corridas au Pérou - était en train de boire un verre avec son agent dans un appartement d’un quartier de Lima.

Selon la police, le torero a lancé des oeufs par la fenêtre du quatrième étage sur une maman et sa petite fille de cinq ans qui passaient dans la rue.

Le père de famille a décidé d’aller trouver le torero pour s’expliquer mais celui-ci a dégainé son épée destinée habituellement à porter l’estocade aux taureaux.

Après plusieurs mouvements avec l’arme, il a porté un coup à l’abdomen de son adversaire, lui infligeant une blessure de cinq centimètres de profondeur.

“Il agitait son sabre, il a blessé mon mari à la main et au ventre”, a témoigné l’épouse du blessé sur la chaîne de télévision America Noticias.

Le père de famille a été transporté à l’hôpital. Le torero colombien et son agent ont été interpellés.