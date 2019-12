Insolite : Arbre de Noël

Un sapin de Noël fait de couteaux, ciseaux et armes factices confisqués aux passagers a été dressé à l'aéroport de Vilnius pour rappeler aux voyageurs que la sécurité passait avant tout.

L'arbre peint en vert qui a été installé dans le hall des départs mesure un mètre et demi de haut.

"Des couteaux, des ciseaux, des briquets, des lames et toutes sortes d'autres objets dangereux - cet arbre de Noël les porte tous", a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'aéroport, Tadas Vasiliauskas.

"Si vous ne voulez pas que votre propriété interdite atterrisse sur notre arbre de Noël l'année prochaine, vous feriez mieux de vérifier les exigences en matière de bagages avant de préparer votre prochain vol", a-t-il ajouté.

L'aéroport de Vilnius a accueilli plus de 4,6 millions de passagers cette année, selon les statistiques officielles.