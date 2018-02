Insolite : Accrochée à son sac

Une Chinoise qui ne voulait pas quitter son sac à main lors d'un contrôle à l'entrée d'une gare l'a suivi à l'intérieur d'un scanner à bagages, devenant la risée des internautes.

Une vidéo montrant la silhouette de la femme apparaître sur l'écran de contrôle de la machine à rayons X est devenue virale sur l'Internet chinois.

Sur les images, tournées dimanche dans une gare de la ville de Dongguan (sud), on voit la voyageuse se mettre à genoux sur le tapis roulant du scanner, puis ressortir par l'autre bout de l'appareil, devant des passagers interloqués.

La vidéo a déjà été vue plus de 3 millions de fois sur l'Internet chinois.

La femme avait peur de se faire voler de l'argent pendant que son sac à main passait dans la machine, a indiqué sur un réseau social le Yangcheng Wanbao ("Journal du soir de Yangcheng"), un quotidien local.

La plupart des internautes ont tourné en dérision la voyageuse, la qualifiant "d'originale" ou de "tordue", et s'étonnant du fait qu'elle semble accorder plus de valeur à son argent qu'à sa santé. Les puissants rayons X utilisés dans ces scanners à bagages sont extrêmement nocifs.

Ces appareils sont très courants en Chine dans les gares, les aéroports, mais aussi dans les stations de métro, voire certains arrêts de bus.