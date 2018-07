Insolite : ​ Un sénateur sauve une sénatrice de l'étouffement

C'est un petit drame qui a perturbé un déjeuner entre sénateurs démocrates au Congrès américain: alors qu'une parlementaire sexagénaire s'étouffait, un autre élu septuagénaire a couru à son secours, la sauvant en pratiquant la manoeuvre de Heimlich mais au prix d'une côte cassée.

"Merci au sénateur Joe Manchin", a écrit la sénatrice Claire McCaskill sur Twitter lundi.

"Et une côte douloureuse pendant quelques semaines ce n'est pas grand-chose. (...) Le travail continue", a poursuivi la démocrate âgée de 64 ans.

Un porte-parole de son sauveur, le sénateur Joe Manchin, 70 ans, a expliqué au journal local St.Louis-Post Dispatch qu'il avait pratiqué cette célèbre technique de secourisme jeudi dernier, lors d'un déjeuner entre sénateurs. Les parlementaires ne sont d'ordinaire pas accompagnés de nombreux assistants lors de ces occasions.

Claire "McCaskill a commencé à s'étouffer et Manchin s'est précipité vers elle pour pratiquer la méthode de Heimlich", explique le journal. "Cela a permis de déloger ce qui bloquait le pharynx de McCaskill mais sans que Manchin ne le sache, cela a également blessé sa collègue".

Inventée en 1974 par le docteur Henry Heimlich, la "manoeuvre de Heimlich" consiste à se placer derrière la personne victime d'une fausse route et à provoquer l'expulsion du corps étranger par une forte pression dans le creux de l'estomac.

Quelques mois avant son décès en décembre 2016, ce chirurgien thoracique, alors âgé de 96 ans, avait lui-même sauvé une vie en pratiquant sa fameuse maneouvre sur une pensionnaire de sa maison de retraite.