Insolite : ​ C’est vache

Un important troupeau de vaches, qui se sont enfouies de leur enclos, a semé le chaos le long d'une route très fréquentée de la capitale danoise, indique-t-on de source policière.

Les bovins ont traversé Vejlands Allé dans le district d'Amager, une des routes les plus fréquentées de Copenhague, avant de prendre la direction du centre de la capitale.

Dans un tweet, la police de Copenhague a affirmé qu’entre 12 et 15 vaches battaient le pavé le long de l’asphalte, alors que l'officier de service Michael Andersen a déclaré que leur nombre peut aller jusqu'à 25.

"Les vaches se sont faufilées par-dessus le garde-fou et se trouvent maintenant près du lac entre Vejlands Allé et le centre-ville", écrit la police sur Twitter.

Les animaux ont par la suite été empêchés de continuer à errer sur la route par des motos de police.

"Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les tenir à l'écart de la route. Ce n'est pas facile d'attraper une vache quand on est en moto", précise-t-on de même source.

En fin d’après-midi, le trafic est revenu à la normale sur la route, bien que la police ait conseillé aux conducteurs d'utiliser d'autres routes alternatives.