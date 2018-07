Insolite : ​ ​“Vénérer sa mère”

“Vénérer sa mère - Vénérer quelque chose de sacré” : cela ne ressemble pas au titre d’un best-seller mais au Turkménistan, pays très fermé d’Asie centrale, le nouveau livre du président Gourbangouly Berdymoukhamedov bénéficie d’une intense promotion depuis sa sortie.

Les médias publics de ce pays riche en ressources gazières ont salué le nouvel ouvrage du président turkmène, arrivé au pouvoir en 2006, qui rend hommage à sa mère et à la génération soviétique.

Depuis sa sortie en juin, le livre bénéficie d’une promotion quasi-quotidienne sur les télévisions publiques et est en vente dans toutes les libraires de la capitale, Achkhabad. “Vénérer sa mère” est le 29e livre publié depuis son arrivée au pouvoir par le président Berdymoukhamedov, auteur prolixe qui a également écrit des recueils de poésie, une encyclopédie en sept volumes sur les plantes médicinales du pays, une biographie de son père et un guide sur les chevaux turkmènes.

Goulnabat Iagmourova, une professeure d’Achkhabad, a assuré au quotidien officiel “Turkménistan neutre” que le livre serait enseigné dans les classes de son école. Il “enrichira notre travail pédagogique et servira de boussole pour éduquer notre jeunesse”, a-t-elle déclaré.