Insolite : ​ ​​Quand l’arbitre prend un carton jaune

Lors de la rencontre entre les clubs hollandais de Vitesse et Twente, l’arbitre du match se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment et empêche Navarone Foor de jouer. Taclé et tombé sur ce dernier, M. Kamphuis se rend donc coupable d’obstruction appuyée. Incident qui se résout avec humour de la part de tous.Fait de jeu parfois agaçant lors d’un temps fort d’un match. L’homme au sifflet devient parfois un obstacle au bon déroulement d’un match.

Dans le cas présent nous ne parlons pas ici d’erreur d’arbitrage, mais bel et bien d’une intervention directe dans le jeu courant. Ce qui est admirable dans cet instant se trouve dans la tournure prise par l’événement. Le joueur gêné, Navarone Foor s’approche de l’arbitre, lui glisse la main à la poche, et octroie à ce dernier, ce qui est sans doute le premier et dernier carton de sa carrière.