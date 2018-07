Insolite : ​​​Des tirelires sexistes

Le Royal Australian Mint, qui frappe les pièces de monnaie australiennes, a été contraint de rebaptiser des tirelires dites “Maman” et Papa”, jugées sexistes sur les réseaux sociaux.

Des photos de la tirelire “Papa”, vendue sept dollars australiens (4,5 euros) par le magasin de l’hôtel de la monnaie, et de la tirelire “Maman”, plus petite et moins chère, affichée à cinq dollars australiens, ont été publiées récemment sur les réseaux sociaux.

Elles étaient accompagnées d’une mention suggérant que les deux tirelires en forme de cochon faisaient la promotion de “l’inégalité salariale entre les sexes”.

Sur le site Reddit, des débats féroces ont opposé ceux qui accusaient les tirelires de renforcer les stéréotypes de genre, d’autres tournant les discussions en dérision.

En conséquence, l’Australien Mint a annoncé mercredi avoir changé le nom des objets du délit en “grande”, “moyenne” et “petite”, cette dernière étant une tirelire initialement appelée “Bébé”.

“Les tirelires ont été rebaptisées car le Royal Australian Mint ne souhaite pas causer d’offense”, a dit un porte-parole à l’AFP. “Les termes +Maman+, +Papa+ et +Bébé+ faisaient référence à la taille des tirelires et ne représentaient pas un commentaire sur l’inégalité entre les sexes”.