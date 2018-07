Insolite : ​​​Coûte que coûte

La police chypriote a arrêté un Ukrainien qui avait escaladé la clôture d’un aéroport dans le but de monter dans un avion dont il avait manqué l’embarquement et à bord duquel se trouvait sa famille.

Ce touriste de 46 ans avait laissé sa femme et ses deux enfants à l’aéroport de Paphos (sud-ouest) le temps de rendre son véhicule de location mais il s’est perdu et l’embarquement était terminé quand il est arrivé à la porte de ce vol à destination de Cracovie (Pologne).

Déterminé à rejoindre sa famille coûte que coûte, il est sorti de l’aérogare pour rejoindre à pied l’avion, qui roulait lentement sur le tarmac.

Il a été arrêté après avoir escaladé la clôture et être entré dans le périmètre sécurisé de l’aéroport, a expliqué la police, qui l’a interrogé pendant que sa famille ralliait Cracovie en avion.

L’incident n’a engendré qu’un léger retard pour deux autres vols, ont indiqué des responsables.