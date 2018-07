Insolite : ​​​Condamnation de fossoyeurs

Ils prenaient des dents en or sur des squelettes enterrés au cimetière de Pantin, aux portes de Paris: trois fossoyeurs ont été condamnés jeudi par la justice française à des peines de six mois à un an de prison avec sursis.

L’affaire avait démarré en novembre 2012, avec l’arrestation de deux hommes, dont un fossoyeur, devant ce cimetière appartenant à la Ville de Paris.

Sur lui, les policiers avaient trouvé un sac contenant onze dents en or recouvertes de terre fraîche. Dans sa voiture, d’autres dents, des bijoux et une balance électronique.

Considéré par la procureure comme “l’instigateur” de cette pratique macabre, il a été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et 5.000 euros d’amende. Vingt-quatre mois de prison, dont six avec sursis avaient été requis à son encontre pour violation de sépulture et vol aggravé lors de l’audience au tribunal de Bobigny en juin.

A la barre, ce fonctionnaire de 35 ans avait simplement reconnu avoir “trouvé” des objets lors d’exhumations destinées à nettoyer des concessions abandonnées. Le tribunal avait estimé ses gains à 30.000 euros au cours de ses trois années à Pantin. Lui parlait de 3.000 euros.

La décision est “assez équilibrée”, a réagi auprès de l’AFP son avocat, Yves Crespin. “Je ne lui conseillerai pas de faire appel”, a-t-il ajouté.

Les deux autres fossoyeurs, âgés de 47 et 61 ans et poursuivis uniquement pour vol aggravé, ont été condamnés à six mois de prison avec sursis et des amendes de 500 et 1.000 euros.

Les avocats de la défense avaient réclamé la relaxe des trois hommes, estimant qu’ils ne pouvaient pas être condamnés pour vol au motif que les objets appropriés étaient “abandonnés” et n’appartenaient “plus à personne”.