Insolite : ​​​​Voyager dans la soute

Un homme âgé de 77 ans a parcouru près de 30 kilomètres enfermé à l’intérieur de la soute à bagages d’un bus, en Nouvelle-Calédonie.

Son trajet a dû être bien agité ! Cet homme était monté à bord d’un bus à Koumac, et en était descendu 295 kilomètres plus tard, dans le village de Boulouparis, rapporte Nouvelle-Calédonie La 1ère. Alors qu’il récupérait ses bagages entassés au fond de la soute, le chauffeur du bus, qui ne l’a pas vu, a refermé la soute « avec la commande située sur le tableau de bord », a précisé un communiqué du Syndicat mixte de transport interurbain (SMTI).

Pris au piège, l’homme a voyagé au milieu des bagages et dans le noir pendant une vingtaine de minutes. «Heureusement qu’il avait son portable sur lui pour m’appeler. Mais impossible de prévenir par téléphone le chauffeur qui, conduite oblige, ne répondait pas», a témoigné la fille du malchanceux. Sollicitée pour intervenir, la gendarmerie est parvenue à intercepter le bus à hauteur de l’aéroport international de Nouméa.

Clandestin malgré lui, le septuagénaire a pu être enfin libéré. «C’était un homme très bien habillé, en veste de costume, mais il était tout chiffonné, bien déboussolé car il avait dû être bringuebalé», a raconté une passagère. Quant au chauffeur, il a été suspendu de ses fonctions, a indiqué le SMTI.