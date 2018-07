Le dernier tweet de Renard



Le sélectionneur national Hervé Renard a publié un message sur son compte twitter mardi afin de démentir les rumeurs, l'envoyant à la tête d'une autre sélection africaine, plus particulièrement algérienne.

«Certaines personnes évoquent mon avenir dans les médias afin de semer le trouble dans l'esprit des Marocains et s'il est encore un peu trop tôt pour savoir de quoi il sera fait, une chose est certaine : par respect pour le Maroc et tous les Marocains, je ne partirai en aucun cas pour une autre nation africaine quelle qu'elle soit. Ceux qui l'affirment se trompent » a écrit Hervé Renard.

Hervé Renard devra avoir une réunion le 24 courant avec le président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ. Après cette date, ce feuilleton « ira, ira pas de Renard » prendra fin. Qu’il reste ou qu’il parte, les responsables du Onze national doivent se projeter d’ores et déjà sur les prochaines échéances qui commenceront le mois de septembre avec la reprise des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun.



Visite du Comité directeur de la FRMF au CNF

de Maâmora



Le Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), conduit par le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a effectué mardi dernier, une visite au Centre national de football (CNF) de Maâmora pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réaménagement et d'élargissement des lieux d'hébergement, lit-on sur le site officiel de la Fédération, frmf.ma

Ces travaux entrepris au CNF s'inscrivent dans le cadre de la politique de la FRMF visant à doter les sélections nationales des moyens nécessaires pour une préparation de haut niveau.

Le réaménagement du CNF a concerné la modernisation des infrastructures à travers la mise en place de plusieurs terrains de jeu, d'un centre médical, d'hôtels de différentes catégories pour l'hébergement des sélections nationales, d'un stade couvert, d'une piscine, d'un stade de futsal ainsi que de plusieurs autres dépendances.

Cette visite s'est déroulée en présence notamment de quelques cadres de la direction des équipements publics relevant du ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau.