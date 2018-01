CHAN 2018

La Guinée Equatoriale a été éliminée du premier tour du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN Maroc-2018), en s'inclinant, vendredi soir, face au Rwanda (0-1), en match de la deuxième journée (groupe C).

L’unique réalisation des " Guêpes" a été inscrite par Thierry Manzi à la 66è minute de jeu.

En revanche, la sélection nigériane s'est imposée, un peu tôt dans la soirée, face à son homologue libyenne par 1 but à 0, signé Sunday Adeyemi Faleye (79è).

Au terme de cette journée, le Rwanda rejoint le Nigeria en tête du classement avec 4 points, une unité devant la Libye.

Par ailleurs, le Congo a validé son ticket pour les quarts de finale du CHAN après sa victoire par 2 buts à 0 face au Burkina Faso, samedi soir au Grand stade d'Agadir, en match de la deuxième journée du premier tour (groupe D).

Les deux réalisations des Congolais ont été l'œuvre de Carof Bakoua (67è) et Georges Kader Bidimbou (90è+2).

Plus tôt dans la soirée, l'Angola avait battu le Cameroun (1-0), grâce à une réalisation de Ricardo Job Estevao sur penalty à la demi-heure de jeu.

Au terme de cette journée, le Congo arrache le premier ticket du groupe qualificatif au quart de finale, en réalisant deux victoires en autant de matchs (6 points), devançant les Palancas Negras Angolais (4 points) et le Burkina Faso (1 point), qui s’affronteront lors de la troisième journée (24 janvier) pour le deuxième billet. En revanche, les Lions indomptables camerounais sont d’ores et déjà éliminés.

Lors de la première journée, l'Angola avait fait match nul face au Burkina Faso (0-0), alors que le Cameroun s'était incliné (0-1) face au Congo.

Programme

Lundi à 19h00

3ème journée du groupe B :

Namibie-Zambie (Complexe Mohammed V

à Casablanca)

Ouganda-Côte d’Ivoire (Grand stade de Marrakech)



Red Sea Egyptian Classic

Les golfeurs marocains Ahmed Marjane et Karim El Hali, qualifiés de l'Atlas Pro Tour, ont passé le Cut de la 1ère épreuve du Pro Golf Tour du Red Sea Egyptian Classic, qui s'est déroulée du 16 au 18 janvier dans le Aîn Sokna Golf Club, et qui a été remportée par l'Allemand Michael Hirmer.

Michael Hirmer a gagné en jouant -9 (70-67-70 207), tandis qu'Ahmed Marjane du Team A.T.H. a honoré sa place de premier à l'Ordre du Mérite National 2017 en se classant 28ème (dans le Top 30), jouant +4 (71-76-73- 220), marquant ainsi un bon début de saison.

Karim El Hali, quant à lui, a terminé 40ème à +7 (71-76-76 223).

Yacine Touhami qui avait joué 71 (-1) le premier tour ne s'est malheureusement pas qualifié. Pour la seconde manche du Pro Golf Tour du Red Sea Egyptian Classic, les golfeurs marocains disputeront le Aïn Sokna Classic le 22 janvier toujours en Egypte.