Le stade Ibn Batouta de Tanger offre d’"excellentes conditions" pour accueillir, le 12 août, le match de la Super Coupe d’Espagne entre le FC Barcelone et le FC Séville, a souligné vendredi la Fédération royale espagnole de football (RFEF).

Le stade compte des "installations très récentes, datant seulement de sept ans, et parfaitement aménagées pour l’organisation -d’une compétition- à la hauteur de la Super Coupe d’Espagne", ajoute la RFEF dans un communiqué.

Il peut accueillir, dans des conditions de "confort", jusqu’à 45.000 spectateurs, relève le communiqué, publié à l’occasion de la visite d’une délégation technique de la Fédération royale espagnole de football au stade de Tanger, en compagnie de représentants des deux clubs finalistes, le FC Barcelone et le FC Séville.

Lors de cette visite, la deuxième du genre de responsables de la RFEF au stade Ibn Batouta dans le cadre des préparatifs de la Super Coupe d’Espagne, les membres de la délégation espagnole ont pu constater de près les conditions optimales offertes par les différentes installations du stade (les vestiaires, la zone presse, etc).

La fédération espagnole avait proposé, lors d’une réunion de son comité de direction tenue le 9 juillet près de Madrid, la ville de Tanger pour accueillir la 23ème édition du match de la Super Coupe d’Espagne, vu notamment "les conditions climatiques optimales" qu’elle offre, ainsi que la facilité d’obtenir les entrées à ce match depuis l’Espagne via Internet.

Aussi bien La Liga que l’Association des footballeurs espagnols (AFE) ont soutenu la décision prise par le comité de direction de la RFEF de jouer la Super Coupe dans un stade neutre et à Tanger.