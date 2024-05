Inauguration de l'exposition "Artisanat d'art : Création et transmission" au Musée national de la parure aux Oudayas

L'exposition "Artisanat d'art : Création et transmission" a été inaugurée, mardi au Musée national de la parure aux Oudayas à Rabat, à l'initiative du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, en collaboration avec la Maison de l'artisan et la Fondation Nationale des musées (FNM).



Partie intégrante de la 8ème édition de la Semaine nationale de l'artisanat qui est placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette exposition, ouverte jusqu'au 06 juin prochain, présente une sélection d'œuvres de 20 créateurs émérites, ainsi que des pièces uniques issues de la collection permanente de la FNM.



Des métiers, aussi divers que le zellige, le caftan, le tapis, la maroquinerie, le zellige de Tétouan, la peinture sur cuir, le tissage, le bois, la selle, et les instruments de musique et bien d'autres y sont exposés, témoignant de l'équilibre entre la préservation des traditions et l'innovation. Cette exposition "illustre notre engagement à promouvoir l'artisanat à l'échelle locale et internationale", a souligné la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, qui présidait la cérémonie d'inauguration de l'exposition.



Et de soutenir : "Le Musée national de la parure, haut lieu culturel, est l'endroit idéal pour mettre en lumière l'artisanat d'art, aujourd'hui en plein essor".

Mme Ammor a, parallèlement, salué le partenariat avec la Maison de l'artisan et la FNM permettant de célébrer la richesse du patrimoine artisanal du Royaume et de rendre hommage aux artisans marocains.



La ministre s'est aussi félicitée de l'excellente performance du secteur qui a généré à fin 2023, des recettes en devises de 11 milliards de dirhams (MMDH), entre exportations et ventes aux touristes.



De son côté, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a mis en avant l'importance de cet événement qui contribue à "la préservation de la mémoire" pour les générations futures.

Il a, dans ce sens, indiqué que cette exposition permettra à ces générations de perpétuer cet héritage en créant des chefs-d'œuvre aussi éblouissants que les caftans aux couleurs exceptionnelles ou le "Zellige" qui enchante le monde.



Pour sa part, le directeur général de la Maison de l'artisan, Tarik Sadik, a relevé que cette exposition "témoigne de notre volonté commune de promouvoir l'artisanat marocain et de mettre en lumière sa richesse et sa diversité exceptionnelles".



"L'exposition rassemble plus d'une vingtaine de maîtres artisans et designers, dans un dialogue entre des pièces anciennes datant parfois du 19ème siècle, voire au-delà, et des créations contemporaines", s'est-il réjoui, ajoutant que cette juxtaposition met en évidence l'adaptabilité et l'enracinement profond de l'artisanat marocain dans la culture et l'histoire.

Au-delà de l'exposition, des visites guidées pour les écoliers, des ateliers interactifs avec les artisans et des conférences thématiques sont au programme, offrant aux visiteurs une immersion dans l'univers riche et captivant de l'artisanat, tout en approfondissant leur compréhension des techniques artisanales et de leur rôle dans la préservation de la culture marocaine.



Touchant à sa fin, la 8ème édition de la Semaine nationale de l'artisanat, initiée sous le thème "L'artisanat, un levier de développement au service du rayonnement et de la protection des patrimoines matériel et immatériel", a offert aux artisans marocains l'opportunité de rencontrer des acheteurs professionnels, des architectes, des designers et des représentants de grandes enseignes et centrales de distribution internationales à travers divers événements et activités.