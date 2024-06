Immobilier : Plus de 60 exposants au "Sakane Expo" à Rabat

Plus de 60 acteurs du marché immobilier se réuniront du 6 au 9 juin au "Sakane Expo" à Rabat, le plus grand salon du secteur au Maroc, qui se tiendra sous le signe "Pour un meilleur développement du secteur immobilier au Maroc et pour créer un pont entre les acheteurs et les promoteurs immobiliers".



L'exposition, qui table sur plus de 15.000 visiteurs, verra la participation de promoteurs immobiliers, de lotisseurs, de banques, ainsi que d'institutions publiques et privées, selon les organisateurs.



En marge de l'évènement, plusieurs conférences thématiques offriront des perspectives sur les tendances et innovations dans le secteur immobilier, tandis que le village artisanal marocain permettra aux visiteurs de découvrir et de profiter de la richesse de l'artisanat local.



Le "Sakane Expo" est la référence principale pour les salons immobiliers au Maroc. Depuis plus de dix ans, il rassemble annuellement les principaux acteurs du secteur, formant une plateforme d'échange et de découverte pour les professionnels et le grand public.

L'événement, qui sera inauguré en présence de plusieurs responsables, vise à promouvoir les meilleures pratiques et les nouvelles tendances sur les marchés immobiliers national et international.