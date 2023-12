Il saute de 40 mètres de haut dans de l’eau glacée et bat le record du monde

La vidéo donne des frissons. Ce week-end, un Norvégien a établi un nouveau record du monde du « saut de la mort », une pratique aussi spectaculaire que dangereuse. Ken Stornes, un spécialiste des sauts vertigineux, a réalisé un saut de 40,5 mètres dans de l’eau glacée, à Stryn en Norvège. Il a publié la vidéo de son exploit sur son compte Instagram dimanche et elle a déjà été vue près de 40 millions de fois !



Sur les images, on aperçoit Ken Stornes en short et debout sur une sorte de rebord accroché à la paroi d’une montagne. Il jette une grosse pierre, avant de s’élancer lui-même avec les bras tendus. On a l’impression qu’il va faire un plat, mais juste avant de rentrer dans l’eau glacée, il se remet en boule et finit son incroyable plongeon. On voit ensuite une équipe de personnes qui l’arrosent aussitôt.



«Nouveau record du monde ! Une fois de plus, nous ramenons le record du monde du saut de la mort en Norvège. C’était fou!», a écrit le Norvégien en légende de sa vidéo postée sur Instagram. Son saut complètement dingue a fait réagir une grande partie de ses 527.000 abonnés, impressionnés par cet exploit. «Comment tu n’es pas mort en faisant ça ? C’est comme frapper du béton», s’est même interrogé l’un d’entre eux.