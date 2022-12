Il perd 20.000 francs dans la rue et on les lui rend

Pour ce vieil homme muet, l'histoire a tout d'un miracle de Noël suisse. Deux bons samaritains lui ont rendu les 20.000 francs en liquide (près de 20.300 euros) qu'il avait perdus dans un parking.



L'homme s'était rendu en voiture à un distributeur automatique de billets à Martigny pour y retirer cette forte somme d'argent, raconte la police du canton du Valais dans un communiqué.



Une fois rentré chez lui, il s'est rendu compte que l'argent avait disparu et s'est rendu au poste de police le plus proche pour y déclarer un vol.



Mais, l'argent n'avait pas été volé ! Il a été retrouvé sur le parking où le vieil homme avait garé sa voiture, les billets bien rangés dans une enveloppe avec l'extrait et même l'adresse du domicile.



"Le couple s'est rendu au domicile du malheureux vieil homme afin de lui restituer son argent dans son intégralité", précise le communiqué.

Pour récompenser la bonne action, le vieux monsieur un peu tête en l'air, mais reconnaissant, a remis 500 francs au couple.



"Une belle histoire d'honnêteté citoyenne vécue dans notre canton, une histoire dont il valait la peine de vous faire part en ce premier jour de l'Avent", se réjouit la police du Valais.