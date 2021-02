Il invente un meurtre pour qu ’ on lui déneige sa route

Un Ukrainien a signalé un meurtre fictif dans l’espoir que les forces de l’ordre nettoient sa route recouverte de neige en venant l’arrêter, ont indiqué lundi à l’AFP les autorités régionales. Habitant du petit village de Grybova Roudnia, dans le nordouest de l’Ukraine, l’intéressé a appelé samedi soir la police pour leur dire qu’il avait tué le conjoint de sa mère en le poignardant. Il a alors précisé que la victime “ne montrait plus de signes de vie”, a expliqué Ioulia Kovtoun, porte-parole de la police de Tcherniguiv. L’homme a ajouté que les policiers feraient mieux de venir avec un chasse-neige car “il n’était pas possible d’atteindre sa maison autrement”, a ajouté Mme Kovtoun.



Comme dans une bonne partie de l’Ukraine, la région a subi ces derniers jours d’importantes chutes de neige et le manteau blanc y a dépassé les 50 centimètres. Arrivés à bord d’un tout-terrain, les policiers ont découvert que la victime prétendue était “saine et sauve et que personne ne l’avait attaquée”, a poursuivi la porte-parole. La route en question avait été déneigée dans la matinée, selon les autorités locales. Mais le faux tueur a déclaré qu’il était mécontent de la qualité de ce déneigement et qu’il espérait que la police allait terminer le travail, a indiqué Mme Kovtoun. Il risque une amende équivalant à 3,5 euros maximum pour appel abusif, d’après la même source. Située aux portes de l’Union européenne, l’Ukraine, une ex-république soviétique de 40 millions d’habitants, est considérée comme l’un des pays les plus pauvres d’Europe. Les services publics, souvent critiqués, y manquent cruellement de moyens.