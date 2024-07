Il découvre 180.000 abeilles dans le faux plafond de sa maison

Les images font froid dans le dos et ont fait le tour des médias britanniques ces derniers jours. Environ 180.000 abeilles ont été découvertes dans un logement d’Inverness, en Ecosse, bien installées dans le faux plafond.



Les insectes devaient être présents depuis plusieurs années sous le toit de la maison, dans une pièce rarement occupée, indique la BBC. Ce sont les petits-enfants des propriétaires, intrigués par des bourdonnements au moment d’aller au lit, qui ont donné l’alerte.



Le grand-père est donc monté sur une échelle et a commencé à retirer quelques plaques de plâtre du plafond. Il a alors mis au jour des milliers d’abeilles et une grande quantité de miel. Un apiculteur de la Loch Ness Honey Company s’est déplacé sur les lieux, muni d’une caméra thermique qui a permis d’isoler les images des hyménoptères, relate ITV.



Au total, trois ruches ont été identifiées : l’une aurait été façonnée il y a au moins sept ans, les deux autres seraient plus récentes. Les abeilles ont été récupérées via un aspirateur spécial et seront installées dans des ruches provisoires par la Loch Ness Honey Company. La cire a également été emportée mais ne sera pas commercialisée.



Les essaims ont été placés sous surveillance et testés à différents parasites et maladies. L’apiculteur espère que son intervention permettra de boucler la boucle, et que les abeilles produiront du miel pour son entreprise.